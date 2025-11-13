ВСУ уничтожили два средства ПВО и 1180 оккупантов за сутки

Украинские бойцы за прошедшие сутки уничтожили два средства противовоздушной обороны российских захватчиков. Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Общее количество ликвидированных средств ПВО врага с начала полномасштабного вторжения достигло 1242 единиц.



Кроме того, потери российских войск за последние сутки составили 1180 человек личного состава.







Также украинские военные уничтожили два танка, 11 боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, 141 беспилотник оперативно-тактического уровня, 88 единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»