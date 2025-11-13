Минометчики под Волчанском уничтожили вражескую ДРГ при поддержке дрона

Минометный расчет 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр вступил в бой с вражеской диверсионно-разведывательной группой под Волчанском.







Бойцов поддерживали дроны с боевыми сбросами. В результате действия противника были нейтрализованы. Бой произошел вблизи города Волчанск, Харьковская область.



«На Волчанском направлении два оккупанта проникли на позиции минометного расчета. Завязался стрелковый бой. В этот момент пилоты батальона применили дрон со сбросом боеприпасов, что позволило уничтожить вражескую ДРГ», — говорится в сообщении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»