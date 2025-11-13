На улицах Херсона вновь обнаружили мины-«лепестки»

На улицах Херсона снова обнаружены разбросанные противопехотные мины типа «лепесток». Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.
Из-за специфической формы эти взрывные устройства трудно заметить — они легко маскируются среди травы и листвы.
Такие мины могут самоликвидироваться в любой момент или взорваться при малейшем прикосновении.
«При обнаружении мины-лепестка ПФМ-1 не трогайте, не перемещайте и не пытайтесь обезвредить её самостоятельно. Осторожно отойдите на безопасное расстояние, отметьте место находки и вызовите специалистов ГСЧС или полиции по номерам 101 или 102», — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты модернизировали «Шахеды», снабдив их кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
