На улицах Херсона вновь обнаружили мины-«лепестки»

На улицах Херсона снова обнаружены разбросанные противопехотные мины типа «лепесток». Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.



Из-за специфической формы эти взрывные устройства трудно заметить — они легко маскируются среди травы и листвы.

Такие мины могут самоликвидироваться в любой момент или взорваться при малейшем прикосновении.

«При обнаружении мины-лепестка ПФМ-1 не трогайте, не перемещайте и не пытайтесь обезвредить её самостоятельно. Осторожно отойдите на безопасное расстояние, отметьте место находки и вызовите специалистов ГСЧС или полиции по номерам 101 или 102», — говорится в сообщении.



Напомним, российские оккупанты модернизировали «Шахеды», снабдив их кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»