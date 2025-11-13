В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
13 ноября 2025, 14:14

На временно оккупированной территории Херсонщины погиб коллаборант Евгений Лемякин — основатель так называемого «Херсонского регионального отделения ВСКС». Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко.

Лемякин продвигал на оккупированных территориях российскую молодежную организацию «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (ВСКС). Под видом патриотического воспитания структура занималась милитаризацией и идеологической обработкой украинских детей.

Ранее сообщалось, что Россия вывезла почти 600 детей из временно оккупированных районов Донецкой области в Санкт-Петербург в рамках пропагандистского проекта «Культурная карта 4+85».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

