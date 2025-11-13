На временно оккупированных территориях блокируют украинские SIM-карты

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Россия ограничила работу SIM-карт, привязанных к украинским паспортам. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



За последние недели такие номера почти не работают. Оккупанты заявили, что до конца 2025 года эти SIM-карты будут полностью заблокированы.



«Если знаете больше — пишите нам и присоединяйтесь к движению сопротивления через чат-бот "Разом"», — отмечают в сопротивлении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»