Россия объявила о запуске масштабной «Программы развития Сибири», инициатором которой выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Однако за официальными обещаниями «700 миллиардов инвестиций» и созданием «промышленных кластеров» украинские аналитики и эксперты видят не экономическое возрождение, а демографическую операцию и подготовку к массовому выселению жителей оккупированных украинских регионов.



Главной рабочей силой для заселения опустевших районов Сибири и Дальнего Востока Кремль рассматривает не собственных граждан, массово покидающих страну, а население оккупированных украинских областей — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.



Аналитики Центра национального сопротивления (ЦНС) отмечают, что Сибирь опустела: молодежь уезжает, мобилизация выбила сотни тысяч мужчин. Поскольку «россияне не хотят ехать в тайгу на 20 лет», Кремль решил строить новую «индустриальную империю» руками украинцев. Сейчас на оккупированных территориях уже запущен первый этап этого скрытого механизма.



По данным источников ЦНС, в местные «администрации», а также в школы, больницы и коммунальные предприятия поступают служебные письма с пометкой «срочно». Их суть — «определить работников для возможных длительных командировок на Дальний Восток и в Ангаро-Енисейский макрорегион». Руководителей заставляют подавать списки «необремененных семейными обстоятельствами сотрудников» — формулировка, по сути, определяющая наиболее уязвимых людей, которых проще депортировать без общественного резонанса.



Этот механизм почти полностью воспроизводит советские практики «организованных лагерей», через которые в 1940–1950-х годах были принудительно депортированы крымские татары, украинцы из западной части Украины, чеченцы и другие народы.



«Суть имперской политики остается прежней: сначала — паспортизация, потом — “командировки”, далее — “государственные программы переселения”, и в итоге — полная смена демографического состава оккупированных регионов», — отмечают в ЦНС.

Ранее мы писали, что воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области, которые были депортированы в Россию в начале полномасштабного вторжения, удалось вернуть в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передает иностранным партнерам списки детей, которых похитила РФ.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»