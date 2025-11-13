Зеленский в Запорожье наградил воинов, проходящих лечение после ранений

В запорожском госпитале Владимир Зеленский вручил раненым бойцам государственные награды. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время рабочей поездки в Запорожье президент Украины Владимир Зеленский посетил госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию украинские защитники, раненые на сложном Запорожском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства пообщался с воинами, поблагодарил их за службу и стойкость, а также выразил признательность медикам, которые ежедневно борются за жизни раненых. В ходе визита Зеленский вручил защитникам государственные награды.

В запорожском госпитале Владимир Зеленский вручил раненым бойцам государственные награды. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

«Благодарю наших воинов за службу и защиту Украины. Спасибо медикам, которые каждый день спасают жизни, возвращают надежду и помогают нашим героям встать на ноги. Это огромная ответственность и чрезвычайно важная миссия», — отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский приехал в Запорожскую область, где посетил сразу две боевые бригады — 65-ю и 128-ю.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»