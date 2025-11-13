Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Кабмин выделил миллиард гривен для прифронтовых громад
13 ноября 2025, 16:52

Кабмин выделил миллиард гривен для прифронтовых громад

Украинское правительство выделит 1 млрд гривен на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пострадавших прифронтовых регионах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко

По ее словам, это 93 громады Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

«Финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса топлива», —  отметила она.

Ранее мы писали, что украинское правительство планирует выделить 58 млн гривен для проведения ремонта аварийного участка Второго Донецкого водопровода. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Юлия Свириденко
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:16
На временно оккупированных территориях блокируют украинские SIM-карты
16:13
Большинство оккупированного Лисичанска четвертый год будет без отопления: московская компания бросила ремонт
15:36
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
14:14
В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины
08:22
В Макеевке горел дом, где жили российские военные
07:37
В Каховке и Чаплинке больницы переполнены военными РФ
21:51
«ДНР» ищет «террористов» среди подростков: в Макеевке задержаны двое парней
19:58
Дрон-камикадзе атаковал пожарных в Горловке — повреждена российская техника
17:30
300 тысяч украинцев под ружье: Кремль готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях
14:34
В Мариуполе оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах
11:36
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
23:10
На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены
13:45
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
13:06
На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин
11:22
ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине
20:17
В оккупированном Северскодонецке жители готовятся к четвертой зиме без отопления: в ОВА рассказали, что известно
16:36
Оккупанты заставляют школьников искать «опасные» Telegram-каналы
16:23
ССО ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
все новости
19:14
РФ дважды ударила по Краматорску: ранен молодой парень, есть повреждения
18:43
Света снова не будет в большинстве регионов: графики почасовых отключений на 14 ноября
18:42
Вашингтон: украинские фирмы помогают Ирану создавать дроны-«шахеды», убивающие украинцев
17:45
Свириденко объявила всеобщий аудит государственных компаний
17:44
Войска РФ атаковали Николаевскую громаду в Донецкой области
17:21
От восстановления до реформ: Европа и Украина строят доверие заново
17:09
Украинские бойцы взяли в плен более 20 российских военных на Добропольском и Константиновском направлениях
16:52
Кабмин выделил миллиард гривен для прифронтовых громад
16:49
Зеленский в Запорожье наградил воинов, проходящих лечение после ранений
16:24
Россия планирует заселять Сибирь жителями оккупированных украинских территорий — ЦНС
16:16
На временно оккупированных территориях блокируют украинские SIM-карты
16:13
Большинство оккупированного Лисичанска четвертый год будет без отопления: московская компания бросила ремонт
16:05
Краматорск остался без света
16:05
Зеленский приехал на Запорожское направление
15:55
На «Шахедах» начали замечать камеры заднего вида — эксперт
15:36
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
15:27
Российский дрон атаковал машину городской администрации в Константиновке: есть раненые сотрудники
15:15
В Нижнекамске вспыхнул пожар на нефтезаводе
14:14
В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины
13:04
В ВСУ рассказали, как российские войска наступают на Лиманском направлении и помогает ли им плохая погода
12:52
На улицах Херсона вновь обнаружили мины-«лепестки»
11:41
Минометчики под Волчанском уничтожили вражескую ДРГ при поддержке дрона
11:11
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
11:09
Зеленский ответил, кто в случае необходимости будет принимать решение о выводе украинских войск из Покровска
10:46
Российские оккупанты за сутки ранили одного человека в Донецкой области
10:37
Российская армия «Шахедом» ударила по Николаеву: шесть человек ранены, часть – в тяжелом состоянии
10:02
ВСУ уничтожили два средства ПВО и 1180 оккупантов за сутки
09:58
«Шахеды» атаковали Краматорскую громаду: повреждены дома и автомобили
09:37
«Постоянная борьба»: Сырский рассказал о боях на подступах и в городской застройке Покровска
09:17
«Шахеды» ударили по Славкурорту в Славянске: разрушены и повреждены админздания
все новости
ВИДЕО
Пленные оккупанты. Фото: кадр из видео Украинские бойцы взяли в плен более 20 российских военных на Добропольском и Константиновском направлениях
13 ноября, 17:09
Незаконченный ремонт теплотрассы в оккупированном Лисичанске. Фото: кадр из видео Большинство оккупированного Лисичанска четвертый год будет без отопления: московская компания бросила ремонт
13 ноября, 16:13
Зеленский посетил 128-ю бригаду ВСУ под Запорожьем. Скриншот Зеленский приехал на Запорожское направление
13 ноября, 16:05
Последствия атаки на авто ГВА в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА Российский дрон атаковал машину городской администрации в Константиновке: есть раненые сотрудники
13 ноября, 15:27
Пожар в Нижнекамске. В Нижнекамске вспыхнул пожар на нефтезаводе
13 ноября, 15:15
Минометчики под Волчанском уничтожили вражескую ДРГ при поддержке дрона Минометчики под Волчанском уничтожили вражескую ДРГ при поддержке дрона
13 ноября, 11:41

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор