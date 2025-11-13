Кабмин выделил миллиард гривен для прифронтовых громад

Украинское правительство выделит 1 млрд гривен на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пострадавших прифронтовых регионах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко



По ее словам, это 93 громады Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.



«Финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса топлива», — отметила она.



Ранее мы писали, что украинское правительство планирует выделить 58 млн гривен для проведения ремонта аварийного участка Второго Донецкого водопровода.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»