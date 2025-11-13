Украинские бойцы взяли в плен более 20 российских военных на Добропольском и Константиновском направлениях

Пленные оккупанты. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины взяли в плен 21 российского военного на Добропольском и Константиновском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе 1-го корпуса «Азов» НГУ.



По словам военных, кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось вынуждать сложить оружие.



Оккупантов взяли в плен бойцы 1-го корпуса, Десантно-штурмовых войск и штурмовых подразделений ВСУ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко