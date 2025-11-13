Войска РФ атаковали Николаевскую громаду в Донецкой области

Российская армия в четверг, 13 ноября, несколько раз обстреляла Николаевскую громаду в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Николаевской городской военной администрации Владимир Проскунин, передает «Суспільне. Донбас».



«В громаде высокая активность «Молній» и других летательных аппаратов. Также российские войска сегодня использовали по громаде планерные авиабомбы ФАБ-250», — отметил он.



По словам Проскунин, в результате обстрелов днем травмированных и погибших нет.



Ранее мы писали, что 13 ноября российские оккупанты FPV-дроном ударили по машине городской военной администрации в Константиновке Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»