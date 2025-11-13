Свириденко объявила всеобщий аудит государственных компаний

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Скриншот

«Во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений, любая коррупция недопустима», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, комментируя начало масштабных проверок государственных компаний.



По словам главы правительства, Кабинет министров уже принял первые решения. Среди них — представления об освобождении двух министров, введение санкций против фигурантов расследований НАБУ, а также перезапуск «Энергоатома». Руководство компании временно отстранено, и начат аудит ее деятельности.



«Мы готовим комплексное решение относительно всех государственных предприятий, в том числе энергетических. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить работу компаний, особенно в сфере закупок», — подчеркнула Свириденко.

Премьер отметила, что в то время, когда враг продолжает ночные обстрелы, главная задача правительства остается неизменной — обеспечить украинцев светом, газом и теплом.

«Я на постоянной связи с регионами. Круглосуточно продолжаются ремонтные работы — на подстанциях „Укрэнерго“ и на объектах генерации. Мы запускаем дополнительные резервные источники питания. Графики почасовых отключений сохраняются, но благодаря совместным усилиям их продолжительность удается сокращать», — добавила она.

Свириденко выразила благодарность энергетикам, которые ежедневно работают в экстремальных условиях: «Спасибо всем, кто стоит на энергетическом фронте. Ваш труд — это сила, которая держит страну».

Ранее мы писали, что правительство выделит 1 млрд гривен на ликвидацию последствий обстрелов в 93 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, как наиболее всего пострадавших от российских обстрелов.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»