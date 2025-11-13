Вашингтон: украинские фирмы помогают Ирану создавать дроны-«шахеды», убивающие украинцев

Министерство финансов США сообщило, что две украинские компании поставляют Ирану компоненты, использующиеся для создания боевых дронов, которыми Россия атакует украинские города. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), под санкции попали украинские фирмы GK Imperativ и Ekofera.

В ведомстве заявили, что эти компании действовали как прикрытие для иранских посредников, закупавших детали для Iran Aviation Industries Organization (HESA) — государственной авиапромышленной корпорации, разрабатывающей и производящей беспилотники Shahed-131 и Shahed-136. Именно эти «шахеды» регулярно используются Россией для ударов по украинским энергетическим объектам и жилым кварталам.

Согласно заявлению Минфина США, украинские компании помогали Ирану приобретать ключевые комплектующие — в частности, авиагоризонты, определяющие наклон носа летательного аппарата, и магнитометры, измеряющие магнитные поля и обеспечивающие навигацию дронов.

OFAC также утверждает, что три иранских агента — Бахрам Табиби, Батул Шафии и Саид Пахлавани Неджад — координировали схему поставок, выстраивая сеть по закупке и передаче Ирану генераторов, двигателей, датчиков и других комплектующих через украинские фирмы.



Компания GK Imperativ, зарегистрированная в 2018 году в Харькове, официально числится в украинских бизнес-справочниках как торговец химикатами и строительными материалами. Владельцем указан Табиби Джабали Бахрам. Фирма Ekofera была основана в 2016 году и имеет офисы в Киеве и Харькове. Она представлена как консалтингово-посредническая компания, занимающаяся оптовой торговлей оборудованием и товарами.



США внесли обе фирмы и связанных с ними лиц в санкционный список в соответствии с президентским указом №13382, направленным против распространителей оружия массового уничтожения и их пособников.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»