Света снова не будет в большинстве регионов: графики почасовых отключений на 14 ноября

В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



В ведомстве уточнили, что в Украине будут введены графики почасовых отключений с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей.



Для промышленных потребителей будут введены графики с 00:00 до 23:59.



Ранее мы писали, что прифронтовой город Краматорск в Донецкой области частично обесточен в связи с аварийными отключениями.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»