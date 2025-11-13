Самолет Су-27 РФ разбился: экипаж погиб

В российской Карелии, под городом Петрозаводск, потерпел крушение российский истребитель Су-27. Об этом передают российские издания.
По данным СМИ, инцидент произошел неподалеку от городского аэропорта. Cамолет упал в лесном массиве в районе озера Лососинское.
По предварительной информации, оба члена экипажа погибли.
К месту едут экстренные службы.
Ранее мы писали, что в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме «Армавир» Краснодарского края Российской Федерации загорелся учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ СУ-27УБ.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
