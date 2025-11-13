Самолет Су-27 РФ разбился: экипаж погиб. Фото: росСМИ

В российской Карелии, под городом Петрозаводск, потерпел крушение российский истребитель Су-27. Об этом передают российские издания.



По данным СМИ, инцидент произошел неподалеку от городского аэропорта. Cамолет упал в лесном массиве в районе озера Лососинское.



По предварительной информации, оба члена экипажа погибли.



К месту едут экстренные службы.



Ранее мы писали, что в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме «Армавир» Краснодарского края Российской Федерации загорелся учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»