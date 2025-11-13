В РФ заявили, что в Карелии упал самолет Су-30

В Министерство обороны подтвердили катастрофу. Пророссийское издание ТАСС передает, что вечером в Республике Карелия «при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30».



«Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — говорится в сообщении.



Справка



Су-30 — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей, блокирования аэродромов противника на большой глубине и ударов по наземным и морским объектам.



Ранее появилась информация, что в РФ разбился самолет Су-27.