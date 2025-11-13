Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Бои за Покровск: российские оккупанты несут значительные потери
13 ноября 2025, 20:10

Бои за Покровск: российские оккупанты несут значительные потери

В городе Покровск и его окрестностях эффективно действуют Силы обороны из состава механизированных воинских частей, бригад Десантно-штурмовых войск, подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы Сил беспилотных систем и другие воины из состава Сил обороны Украины. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Россияне продолжают нести значительные потери — как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их скопления выявляются и уничтожаются. Также продолжаются наши активные действия на Очеретинском направлении, что заставляет противника распылять силы и не позволяет сконцентрировать основные усилия в районе Покровска», — уточнил он.

По словам Сырского, всего за время операции освобождено 189 км², а 257,7 км² очищено от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Ранее мы писали, что любое решение о выводе войск из Покровска является вопросом военного командования на местах.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

