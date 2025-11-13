Украинцы с 15 ноября смогут получить 1000 гривен: как можно подать заявку

С 15 ноября украинцы могут подать заявку на получение 1000 гривен от государства. Деньги можно будет потратить до 30 июня 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



«Готовимся к запуску правительственной программы «Зимняя поддержка». Ее ключевой элемент – единовременная выплата 1 000 грн для каждого гражданина, который сейчас находится в Украине. Сегодня правительство одобрило механизм выплаты помощи гражданам», — отметила она.



Как подать заявку:



1) В приложении «Дія» — после обработки заявки средства поступят на карту «Национальный кэшбэк». Потратить их можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и помощь Силам обороны.



2) В отделении Укрпочты — выплата поступит на специальный счет. Средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и помощь ВСУ.



Ранее мы писали, что Германия может увеличить поддержку Украины в 2026 году до 11,5 млрд евро.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»