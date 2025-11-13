Украина вернула еще одного ребенка из оккупации

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что из временно захваченной части Украины снова удалось вывести подростка вместе с мамой. Спецоперация прошла благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA.



«17-летний парень провел более трех лет в оккупации — в атмосфере постоянного давления оккупационных властей и страха принудительной мобилизации в армию РФ», — отметил он.



По словам Ермака, российские военные регулярно проверяли документы, проводили обыски и допросы. При этом, ребенок учился онлайн в украинском колледже.



Ранее мы писали, что из временно оккупированной части Украины удалось вывести еще одного ребенка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»