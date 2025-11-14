ССО уничтожили место сосредоточения войск РФ под Покровском

В рамках битвы за Покровск бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили место сосредоточения личного состава 51-й армии РФ. Об этом сообщает Командование ССО ВСУ.



По данным военных, подразделения ССО нанесли удар по месту накопления российских сил в населенном пункте Затышок Донецкой области.



В момент атаки дронами в здании находился контингент 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад РФ. По информации ССО, противник стягивал силы, используя неблагоприятные погодные условия для укрытия.



«Группировке 51-й армии РФ поставлена задача окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию с севера. Несмотря на сложные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются», — сообщили в ССО.







Напомним, российские оккупанты несут значительные потери в боях за Покровск.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»