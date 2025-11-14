Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российская армия ночью массированно ударила по Киевской области: ранены шесть человек, среди них ребенок
14 ноября 2025, 11:44

Российская армия ночью массированно ударила по Киевской области: ранены шесть человек, среди них ребенок

Последствия удара по Киевской области. Фото: Киевская ОВА Последствия удара по Киевской области. Фото: Киевская ОВА

Ночью 14 ноября российские войска ракетами и дронами массированно атаковали Киевскую область. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.

В Бучанском районе повреждены девять частных домов.

В Белоцерковском районе повреждены гражданские производства, склады и гаражи.

В Вышгородском районе повреждены 14 частных домов и автомобили.

В Фастовском районе поврежден частный дом.

В Обуховском районе поврежден частный дом и уничтожен автомобиль.

В результате атаки получили ранения шесть человек, среди них – ребенок семи лет.

В пресс-службе Киевской областной прокуратуры добавили, что в области повреждены детский сад и общежитие.

По данным Национальной полиции в Киевской области, также поврежден гостинично-ресторанный комплекс и станция технического обслуживания.

В пресс-службе ГСЧС в Киевской области рассказали, что возникли пожары в Бучанском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.

Спасатели работали на 16 локациях. Все пожары потушили.

Напомним, что ночью 14 ноября Россия ракетами и дронами массированно атаковала Киев, в результате чего погибли четыре человека, около 30 – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

