Российская армия ночью массированно ударила по Киевской области: ранены шесть человек, среди них ребенок

Последствия удара по Киевской области. Фото: Киевская ОВА

Ночью 14 ноября российские войска ракетами и дронами массированно атаковали Киевскую область. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.



Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.



В Бучанском районе повреждены девять частных домов.



В Белоцерковском районе повреждены гражданские производства, склады и гаражи.



В Вышгородском районе повреждены 14 частных домов и автомобили.



В Фастовском районе поврежден частный дом.



В Обуховском районе поврежден частный дом и уничтожен автомобиль.



В результате атаки получили ранения шесть человек, среди них – ребенок семи лет.



В пресс-службе Киевской областной прокуратуры добавили, что в области повреждены детский сад и общежитие.



По данным Национальной полиции в Киевской области, также поврежден гостинично-ресторанный комплекс и станция технического обслуживания.



В пресс-службе ГСЧС в Киевской области рассказали, что возникли пожары в Бучанском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.



Спасатели работали на 16 локациях. Все пожары потушили.

Напомним, что ночью 14 ноября Россия ракетами и дронами массированно атаковала Киев, в результате чего погибли четыре человека, около 30 – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко