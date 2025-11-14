Массированная атака на Киев: количество раненых превысило 30 человек, повреждено посольство Азербайджана

Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Количество раненых в результате массированного удара по Киеву возросло до 34 человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь на местах и ​​в больницах.



Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под завалами могут быть еще люди.



Поисковая операция продолжается.



По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, к ликвидации последствий ракетно-дронового удара по Киеву привлекли почти 300 спасателей и 500 полицейских.



Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в столице от обломков ракеты «Искандер» повреждено посольство Азербайджана.

Напомним, что ночью 14 ноября Россия ракетами и дронами массированно атаковала Киев. Ранее было известно о четырех погибших и 27 раненых.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко