Российский беспилотник ударил по центральной площади Краматорска

Центральная площадь Краматорска после удара. Фото: Краматорская ГВА

14 ноября в 07:20 российская армия атаковала площадь Мира в городе Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Для удара по центральной площади города оккупанты использовали БПЛА «Молния-2».



По предварительной информации, без пострадавших. Устанавливается окончательные последствия атаки.

Напомним, что ночью 13 ноября российские войска атаковали Краматорск, беспилотник ударил вблизи многоэтажки.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко