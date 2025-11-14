Российский беспилотник ударил по центральной площади Краматорска

14 ноября в 07:20 российская армия атаковала площадь Мира в городе Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Для удара по центральной площади города оккупанты использовали БПЛА «Молния-2».
По предварительной информации, без пострадавших. Устанавливается окончательные последствия атаки.
Напомним, что ночью 13 ноября российские войска атаковали Краматорск, беспилотник ударил вблизи многоэтажки.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко