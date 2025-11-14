Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области

Фото: ЦНС

Оккупанты открыли сезон массовых квартирных рейдов в Херсонской области. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС).

Коллаборант и гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил «инвентаризацию», а местные администрации уже публикуют списки квартир, которые записывают как «ничейные».



По данным ЦНС, жильё украинцев готовят под заселение российских военных. Чиновники обходят подъезды, фиксируют «отсутствующих владельцев» и опечатывают квартиры, которые далее через псевдосуды передают в пользование армии РФ.



Первые списки таких адресов уже появились в Новой Каховке, Скадовском и Чаплинском районах.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»