Украина атаковала нефтяной порт и позиции ПВО в Новороссийске
14 ноября 2025, 14:18

Украина атаковала нефтяной порт и позиции ПВО в Новороссийске

Результат ударов в Новороссийске. Результат ударов в Новороссийске.

Сегодня ночью спецназ «Альфа» СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими подразделениями Сил обороны Украины провел спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта «Новороссийск» (Краснодарский край, РФ).


Порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом для вывоза нефтепродуктов через Черное море.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.

Также подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400 на территории воинской части 1537. После ударов фиксировалась мощная детонация.

Российские СМИ подтвердили, что «обломки дронов» повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис» и одно судно.

Ранее в сеть попало видео запуска модернизированных украинских ракет «длинных Нептунов» по Новороссийску.


Ночью в результате массированной украинской атаки была поражена территория воинской части 26345, где базируется 1537-й зенитный ракетный Краснознаменный Кубанский Казачий полк 51-й дивизии ПВО, отмечается в анализе.

На территории части размещены несколько пусковых установок ЗРК С-300/С-400, а также ЗРПК «Панцирь-С1».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

