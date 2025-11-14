Украина атаковала нефтяной порт и позиции ПВО в Новороссийске

Результат ударов в Новороссийске.

Сегодня ночью спецназ «Альфа» СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими подразделениями Сил обороны Украины провел спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта «Новороссийск» (Краснодарский край, РФ).

Новороссийск, файер шоу



Порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом для вывоза нефтепродуктов через Черное море.



В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.

Также подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400 на территории воинской части 1537. После ударов фиксировалась мощная детонация.

Российские СМИ подтвердили, что «обломки дронов» повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис» и одно судно.



Ранее в сеть попало видео запуска модернизированных украинских ракет «длинных Нептунов» по Новороссийску.

Краснодарский край всю ночь атаковали дроны ВСУ



Краснодарский край всю ночь атаковали дроны ВСУ

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, больше всего пострадал Новороссийск, где «обломки БПЛА» повредили четыре многоквартирных дома, нефтебазу «Шесхарис»,…



Ночью в результате массированной украинской атаки была поражена территория воинской части 26345, где базируется 1537-й зенитный ракетный Краснознаменный Кубанский Казачий полк 51-й дивизии ПВО, отмечается в анализе.



На территории части размещены несколько пусковых установок ЗРК С-300/С-400, а также ЗРПК «Панцирь-С1».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»