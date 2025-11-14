Войска России ударили по Дружковке: возник пожар, спасатели прятались от беспилотников

Последствия атаки на Дружковку. Фото: ГСЧС

13 ноября российская армия нанесла удар по городу Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелся гараж на территории частного дома. Во время тушения пожара наблюдалась активность беспилотников, из-за чего спасателям не раз приходилось приостанавливать работы и прятаться в укрытиях. Несмотря на опасность, бойцы ГСЧС полностью потушили пожар на площади 24 квадратных метра, не допустив распространения огня на соседние здания.



Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, что 14 ноября российский беспилотник ударил по центральной площади города Краматорск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко