Бригада газовиков попала под российский обстрел

Российские оккупанты дроном атаковали автомобиль ремонтной бригады газовиков. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«Это произошло во время их выезда на поврежденный объект. Машина была гражданской и маркирована символикой энергетической компании», — говорится в сообщении.
Все четверо сотрудников живы.
В ведомстве уточнили, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности, где помимо квалификации важна быстрая и взвешенная реакция на угрозу жизни.
Ранее мы писали, что 14 ноября в 07:20 российская армия атаковала площадь Мира в городе Краматорск Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
