Бригада газовиков попала под российский обстрел

Войска РФ атаковали автомобиль ремонтной бригады энергетиков. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты дроном атаковали автомобиль ремонтной бригады газовиков. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«Это произошло во время их выезда на поврежденный объект. Машина была гражданской и маркирована символикой энергетической компании», — говорится в сообщении.



Все четверо сотрудников живы.



В ведомстве уточнили, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности, где помимо квалификации важна быстрая и взвешенная реакция на угрозу жизни.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»