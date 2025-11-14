Армия РФ атаковала предприятие в Краматорске

Оккупационные войска РФ днем в пятницу, 14 ноября, ударили по Краматорску в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорском городском совете.



«В 12:50 российские войска, применив FPV-дрон с боевой частью, нанесли удар по одному из предприятий города», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



Устанавливаются окончательные последствия обстрела.



Ранее мы писали, что 13 ноября российская армия нанесла удар по городу Дружковка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»