Российский дрон уничтожил дом киевского спасателя во время его дежурства

На опубликованных кадрах спасатель стоит среди руин своей квартиры, уничтоженной этой ночью российской атакой. Фото: ГСЧС

Российский беспилотник влетел в дом спасателя из Киева в тот момент, когда он находился на дежурстве. Сергей Власенко — спасатель из Киева, сообщает пресс-служба ГСЧС.



Ему 35 лет, из них 15 лет он служит в системе. Начальник караула, который за годы работы видел и тушил сотни пожаров, спасал людей в самых тяжелых условиях.



В ночь атаки Сергей был на дежурстве. Российский дрон попал в дом, где он проживал с семьёй.



«Квартира, в которой ещё вчера кипела жизнь, сгорела дотла. Дома была мама Сергея, его жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочкой. Они успели отреагировать на тревогу — и это спасло им жизнь», — сообщили в ГСЧС.



Когда спасатели прибыли на место, Сергей увидел, что горит его собственная квартира. Он продолжил работу: тушил пламя, охватившее дом, и разбирал конструкции, чтобы добраться до комнаты детей.



Это стало тяжелейшим испытанием, но он выдержал его так же, как и каждое «боевое» дежурство — профессионально и хладнокровно. Семья Сергея потеряла жильё, но, как отметили в ГСЧС, их не оставили одних: им уже предоставили служебную квартиру. Это — ответственность системы перед теми, кто ежедневно спасает других.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»