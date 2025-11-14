Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
14 ноября 2025, 17:04

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский погиб в ДТП 13 ноября. О смерти правозащитника сообщил его заместитель Максим Бутченко.

«Не могу до конца осознать это, потому что то, сколько он делал против оккупации и насколько глубоко изучал действия россиян на оккупированных территориях, невозможно описать в двух словах», — написал Бутченко в Facebook.

Информацию о гибели подтвердила правозащитница Вера Ястребова.

Павел Лисянский много лет занимался документированием нарушений прав человека на оккупированных территориях Донбасса. Его работа помогала привлекать внимание к судьбам людей, живущих под российским контролем.

«Убийства, пытки и изнасилования»: Россия совершила около 6400 военных преступлений в Мариуполе

Павел Лисянский — уроженец Луганской области. Доктор философии в области политических наук, докторант Института политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины, доцент кафедры политических наук Национального университета «Одесская юридическая академия», лауреат международной премии в сфере защиты прав человека, исследователь внешне инспирированного сепаратизма, мастер спорта, соавтор книги «Takeover».

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

 

Правозащитник Павел Лисянский, изучавший оккупацию Донбасса, погиб в аварии
