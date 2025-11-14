Правозащитник Павел Лисянский, изучавший оккупацию Донбасса, погиб в аварии

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский погиб в ДТП 13 ноября. О смерти правозащитника сообщил его заместитель Максим Бутченко.



«Не могу до конца осознать это, потому что то, сколько он делал против оккупации и насколько глубоко изучал действия россиян на оккупированных территориях, невозможно описать в двух словах», — написал Бутченко в Facebook.



Информацию о гибели подтвердила правозащитница Вера Ястребова.



Павел Лисянский много лет занимался документированием нарушений прав человека на оккупированных территориях Донбасса. Его работа помогала привлекать внимание к судьбам людей, живущих под российским контролем.

Павел Лисянский — уроженец Луганской области. Доктор философии в области политических наук, докторант Института политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины, доцент кафедры политических наук Национального университета «Одесская юридическая академия», лауреат международной премии в сфере защиты прав человека, исследователь внешне инспирированного сепаратизма, мастер спорта, соавтор книги «Takeover».

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»