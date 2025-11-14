ВСУ поразили пункт базирования кораблей, НПЗ и место хранения ГСМ в РФ

Силы обороны атаковали НПЗ в Саратовской области. Фото: росСМИ

Украинские военнослужащие в ночь на 14 ноября поразили пункт базирования кораблей «Новороссийск» в Краснодарском крае РФ. Были применены ракеты «Нептун» и ударные БПЛА различных типов. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала «Шесхарис» и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется», — говорится в сообщении.



Терминал «Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, ведущих боевые действия в Украине.



Кроме того, попал под обстрел нефтеперерабатывающий завод «Саратовский» в Саратовской области РФ. На территории объекта зафиксированы взрывы. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.



Также зафиксировано поражение инфраструктуры предприятия хранения горюче-смазочных материалов «Комбинат Кристалл» в районе Энгельса Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в ночь на 13 ноября поразили стратегические объекты российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. В частности, нефтяной терминал и базу хранения БПЛА.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»