Как в Украине будут отключать свет 15 ноября: детали

В субботу, 15 ноября, в большинстве регионов Украине будут действовать графики отключений электроэнергии. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



Согласно обновленным графикам, завтра свет будут выключать следующим образом:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 3,5 очередей.

Для промышленных потребителей будут выключать свет с 00:00 до 23:59.



«Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 14 ноября в Украине введены графики почасовых отключений с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»