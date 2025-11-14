Российская армия атаковала Краматорск и Лиман: по городам ударили авиабомбы и БПЛА, есть раненые

14 ноября в 09:00 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК на город Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.
По ее словам, осколочное ранение получил гражданский 22 лет.
«Кроме того, в 13:40 враг нанес удар по городу Лиман. Предварительно, войска РФ использовали FPV-дрон. В результате атаки получил акубаротравму 60-летний мужчина», – рассказала спикер облпрокуратуры.
Напомним, что 14 ноября российский беспилотник ударил по центральной площади Краматорска.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко