Российская армия атаковала Краматорск и Лиман: по городам ударили авиабомбы и БПЛА, есть раненые

14 ноября в 09:00 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК на город Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, осколочное ранение получил гражданский 22 лет.



«Кроме того, в 13:40 враг нанес удар по городу Лиман. Предварительно, войска РФ использовали FPV-дрон. В результате атаки получил акубаротравму 60-летний мужчина», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что 14 ноября российский беспилотник ударил по центральной площади Краматорска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко