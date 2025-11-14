РФ запустила по Украине с октября более 150 ракет и более 2000 БПЛА

Россия выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по энергосистеме. Фото: скриншот

В октябре и ноябре 2025 года российские оккупанты атаковали энергетическую систему Украины с помощью более 150 ракет и более 2000 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«Более 150 ракет и более 2000 дронов Россия направила на украинскую энергосистему в октябре и начале ноября. Под ударами — объекты генерации, передачи и распределения, газовая инфраструктура», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что энергетики оперативно восстанавливают систему.



Ранее мы писали, что в ночь на 14 ноября, начиная с 18:00 13 ноября, Россия нанесла по Украине комбинированный массированный удар с использованием ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»