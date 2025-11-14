ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута

В пятницу, 14 ноября, Запорожская атомная электростанция, которая находится в оккупированном городе Энергодар (Запорожская область), потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи — 750 кВ ЗАЭС — Днепровская. Об этом сообщили в пресс-службе «Энергоатома».



В ведомстве уточнили, что сейчас станция получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи.



«Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 23 октября Запорожская атомная электростанция вышла из режима полного блэкаута после восстановления внешнего электроснабжения.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»