Саратовский НПЗ приостановил работу после ударов БПЛА — Reuters

Саратовский НПЗ приостановил работу после ударов БПЛА. Фото: росСМИ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод прекратил первичную переработку нефти 11 ноября после атак беспилотников. Об этом сообщили два источника Reuters в пятницу.



По данным источников, завод может остаться остановленным до конца месяца.



Напомним, в ночь на 11 ноября украинские военнослужащие нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.



Как известно, Саратовский НПЗ выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и т.д. Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар.



Кроме того, 14 ноября попал под обстрел нефтеперерабатывающий завод «Саратовский» в Саратовской области РФ. На территории объекта зафиксированы взрывы. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»