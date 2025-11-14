«Белый ангел» эвакуировал пожилых жителей и вывез тело погибшей из Покровского района

Из Покровского района вывезли жителей. Фото: скриншот

Полицейский экипаж «Білі янголи» эвакуировали пожилых жителей и вывезли тело погибшей из прифронтового села Гришино Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, село расположено всего в нескольких километрах от фронта.



«В подразделение полиции «Белый ангел» обратилась женщина с просьбой спасти ее мать и немобильную бабушку. Их дом полностью разрушен, поэтому в последнее время семья жила в доме соседей, которые эвакуировались ранее», — говорится в сообщении.



Как отмечается, пенсионерка, которая должна была выехать из населенного пункта, погибла в результате российского удара. Полицейские доставили ее тело в морг.



Ранее мы писали, что по состоянию на 12 ноября на территории Донецкой области, контролируемой украинской властью, остаются около 198,5 тысячи мирных жителей. В 20 громадах, признанных зоной активных боевых действий, сейчас находятся 15,4 тысячи человек. За последнюю неделю более 1300 жителей выехали из региона самостоятельно или были эвакуированы.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»