РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 93 цели

ПВО сбила 93 цели. Фото: Википедия

Оккупационные войска в ночь на 15 ноября запустили по Украине три ракеты и 135 БПЛА. Украинская противовоздушная оборона две ракеты и 91 дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 15 ноября (с 19:00 14 ноября) противник атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области, а также 135 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Брянск — РФ, Чауда Гвардейское — Крым, около 80 из них – «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбили две аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.





Кроме того, зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.



Ранее мы писали, что в октябре и ноябре 2025 года российские оккупанты атаковали энергетическую систему Украины с помощью более 150 ракет и более 2000 БПЛА.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»