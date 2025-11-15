Российскую Рязань атаковали беспилотники, в районе НПЗ пожар

В Рязани РФ ночью гремели взрывы. Регион атаковали дроны, местные жители сообщают, что под ударом оказался местный НПЗ. Об этом передают российские СМИ.



В ведомстве уточнили, что противовоздушная оборона сбила над территорией Рязанской области 25 БПЛА.



По словам губернатора области Павла Малкова, из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, На месте работают оперативные службы.



Ранее мы писали, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод прекратил первичную переработку нефти 11 ноября после атак беспилотников.