Россияне трижды атаковали Краматорск за сутки

За сутки, 14 ноября, российские военные обстреляли прифронтовой город Краматорск. В результате обстрелов пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, оккупанты в 07:20, с использованием БПЛА «Молния-2», российские войска нанесли удар по площади Мира.



В 12:50, российские войска, с применением FPV-дрона с боевой частью, нанесли удар по территории одного из предприятий города. В 16:50, с использованием FPV-дрона с боевой частью, войска РФ нанесли удар по жилому дому в частном секторе.



Ранее мы писали, что Донецкой области за минувшие сутки, 14 ноября, пострадали два человека.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»