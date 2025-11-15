РФ утром обстреляла Краматорск

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Прифронтовой город Краматорск утром в субботу, 15 ноября, попал под российский обстрел. Об этом сообщил начальник Краматорского городского совета.



«В 10:50, с применением FPV дрона с боевой частью, российские войска нанесли удар по многоэтажке в одном из микрорайонов города», — уточнил он.



По словам Гончаренко, в 10:50, ударный БПЛА попал по территории предприятия.



Ранее мы писали, что 14 ноября российские военные обстреляли прифронтовой город Краматорск.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»