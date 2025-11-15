РФ утром обстреляла Краматорск

Прифронтовой город Краматорск утром в субботу, 15 ноября, попал под российский обстрел. Об этом сообщил начальник Краматорского городского совета.
«В 10:50, с применением FPV дрона с боевой частью, российские войска нанесли удар по многоэтажке в одном из микрорайонов города», — уточнил он.
По словам Гончаренко, в 10:50, ударный БПЛА попал по территории предприятия.
Ранее мы писали, что 14 ноября российские военные обстреляли прифронтовой город Краматорск.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях