Захватчики нанесли удар по Славянску: в ГВА показали последствия

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Российские оккупанты ночью в субботу, 15 ноября, ударили по Славянску в Донецкой области. Информации о пострадавших и погибших нет. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, россияне использовали БПЛА «Герань-2». На окраинах города повреждены жилые дома.





Ранее мы писали, что прифронтовой город Краматорск утром в субботу, 15 ноября, попал под российский обстрел.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»