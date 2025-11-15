Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
15 ноября 2025, 13:42

Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату

Работники Бердянского порта обратились к Путину. Фото: скриншот Работники Бердянского порта обратились к Путину. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) работникам местного порта не выплачивают зарплату. Несмотря на то, что ситуация якобы «взята под контроль» «губернатора» Евгения Балицкого, решений нет.

«Нам уже три месяца не выплачивают зарплату. Нам не на что жить, нечем кормить семьи. Это единственная работа, которая у нас есть, нам некуда идти. Мы боимся быть уволенными, губернатор Запорожской области обещал поставить ситуацию на личный контроль еще год назад», — говорит работница порта.

Ранее мы писали, что в оккупированном Лисичанске Луганской области более 200 работников водоканала не получили зарплату

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

