В Константиновском районе при обстреле РФ погиб священник Московского патриархата
15 ноября 2025, 15:30

В Константиновском районе при обстреле РФ погиб священник Московского патриархата

Россияне убили священника Московского патриархата и его жену. Фото: Покровское викариатство Россияне убили священника Московского патриархата и его жену. Фото: Покровское викариатство

7 сентября в результате российского обстрела погиб протоиерей Владимир Шутов вместе с женой Светланой. Их тела до сих пор не могут забрать. Об этом сообщили на официальной странице Покровского викариатства.

По сообщению духовенства, священнослужитель погиб 7 сентября в районе села Александро-Калиново Константиновского района. Информация о гибели появилась 12 ноября. 



«Вместе с матушкой Светланой и несколькими прихожанами отец Владимир пытался покинуть территорию, которая находилась под интенсивным обстрелом. Группа смогла добраться только до окраины местного кладбища, где люди погибли. Сын священника, раненый, смог вернуться в храм и сообщить о происшествии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, протоиерей Владимир Шутов родился в Константиновке.

Ранее мы писали, что 13 ноября российские оккупанты FPV-дроном ударили по машине городской военной администрации в Константиновке Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

