Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области

Украинские подразделения вышли из Нововасильевского в Запорожской области

Командование Вооруженных сил Украины сообщило об отводе подразделений из населенного пункта Нововасильевское (Запорожская область) на более выгодные для обороны позиции. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга.



«В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого столкновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции», — говорится в сообщении.



Кроме того, продолжаются мероприятия по блокированию российского продвижения и нанесению ему комбинированного огневого поражения.



Отмечается, что в Запорожье и на юге Днепропетровской области россияне не снижают интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов. За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях произошло почти четыре десятка боевых столкновений.



Ранее мы писали, что Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область, где посетил сразу две боевые бригады — 65-ю и 128-ю.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»