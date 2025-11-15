Армия РФ совершила штурм Новопавловки

Россияне совершили двойной штурм. Фото: DeepState

Российские захватчики совершили штурм Новопавловки Днепропетровской области, они воспользовались неблагоприятными погодными условиями. Об этом передает украинский проект DeepState.



Россияне, пользуясь туманом, навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным и переправили около 10 единиц техники.



«Их обнаружили слишком поздно, поэтому противник сумел в центральной и южной части села рассеять десант, который разбежался по укрытиям», — говорится в сообщении.



По состоянию на вечер 14 ноября известно об уничтожении как минимум 1 российского танка и БМП.



Военные аналитики уточнили, что количество российских военных в Новопавловке значительно больше, чем несколько человек.



Ранее мы писали, что российские военные заявили, что установили контроль над населенным пунктом Новопавловка, расположенным южнее Покровска, и опубликовали видео с демонстрацией флага в восточной части села.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»