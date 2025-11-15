Армия РФ совершила штурм Новопавловки

Российские захватчики совершили штурм Новопавловки Днепропетровской области, они воспользовались неблагоприятными погодными условиями. Об этом передает украинский проект DeepState.
Россияне, пользуясь туманом, навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным и переправили около 10 единиц техники.
«Их обнаружили слишком поздно, поэтому противник сумел в центральной и южной части села рассеять десант, который разбежался по укрытиям», — говорится в сообщении.
По состоянию на вечер 14 ноября известно об уничтожении как минимум 1 российского танка и БМП.
Военные аналитики уточнили, что количество российских военных в Новопавловке значительно больше, чем несколько человек.
Ранее мы писали, что российские военные заявили, что установили контроль над населенным пунктом Новопавловка, расположенным южнее Покровска, и опубликовали видео с демонстрацией флага в восточной части села.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
