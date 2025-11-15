Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15 ноября 2025, 17:44

ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации

Украинские военнослужащие атаковали ряд важных объектов российских захватчиков на оккупированной части. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны поразили радиолокационную станцию «Небо-У» в Крыму, военный эшелон в районе Токмака Запорожской области и скопление личного состава россиян вблизи Волчанска в Харьковской области.

Результаты поражений уточняются.

Кроме того, 14 ноября попал под обстрел нефтеперерабатывающий завод «Саратовский» в Саратовской области РФ. На территории объекта зафиксированы взрывы. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Генштаб ВСУ
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
13:37
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
22:39
Украина вернула еще одного ребенка из оккупации
21:15
В оккупированном Донецке гремят взрывы, город атакуют дроны
16:16
На временно оккупированных территориях блокируют украинские SIM-карты
16:13
Большинство оккупированного Лисичанска четвертый год будет без отопления: московская компания бросила ремонт
15:36
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
14:14
В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины
08:22
В Макеевке горел дом, где жили российские военные
07:37
В Каховке и Чаплинке больницы переполнены военными РФ
21:51
«ДНР» ищет «террористов» среди подростков: в Макеевке задержаны двое парней
19:58
Дрон-камикадзе атаковал пожарных в Горловке — повреждена российская техника
17:30
300 тысяч украинцев под ружье: Кремль готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях
14:34
В Мариуполе оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах
11:36
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
23:10
На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены
13:45
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
13:06
На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин
11:22
ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине
20:17
В оккупированном Северскодонецке жители готовятся к четвертой зиме без отопления: в ОВА рассказали, что известно
16:36
Оккупанты заставляют школьников искать «опасные» Telegram-каналы
16:23
ССО ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
все новости
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
16:58
Армия РФ совершила штурм Новопавловки
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
15:30
В Константиновском районе при обстреле РФ погиб священник Московского патриархата
14:59
ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
12:36
Захватчики нанесли удар по Славянску: в ГВА показали последствия
12:28
РФ утром обстреляла Краматорск
11:30
Россияне трижды атаковали Краматорск за сутки
11:11
Войска РФ за сутки атаковали Краматорский район Донетчины: есть повреждения
10:38
Российскую Рязань атаковали беспилотники, в районе НПЗ пожар
09:44
Удар по Киеву: возросло количество жертв
09:26
РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 93 цели
08:55
Двое гражданских пострадали за сутки в Донецкой области
22:45
«Белый ангел» эвакуировал пожилых жителей и вывез тело погибшей из Покровского района
21:45
Саратовский НПЗ приостановил работу после ударов БПЛА — Reuters
20:59
Белгородскую область РФ атаковал дрон: погиб местный житель
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
19:55
Захватчики не оставляют попыток прорваться к жилой застройке на Покровском направлении — Сырский
19:34
РФ запустила по Украине с октября более 150 ракет и более 2000 БПЛА
18:59
Российская армия атаковала Краматорск и Лиман: по городам ударили авиабомбы и БПЛА, есть раненые
18:39
Как в Украине будут отключать свет 15 ноября: детали
17:28
ВСУ поразили пункт базирования кораблей, НПЗ и место хранения ГСМ в РФ
17:17
Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «Octopus»
17:04
Правозащитник Павел Лисянский, изучавший оккупацию Донбасса, погиб в аварии
17:02
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:54
Украинская авиация авиабомбой ударила по объекту транспортной коммуникации армии РФ под Покровском
16:36
Российский дрон уничтожил дом киевского спасателя во время его дежурства
16:19
Армия РФ атаковала предприятие в Краматорске
16:07
Войска РФ вывесили флаг на шахте в Мирнограде: ВСУ уничтожили его и пехоту, город под контролем – ДШВ
все новости
ВИДЕО
ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску. Фото: скриншот ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску
15 ноября, 14:59
Работники Бердянского порта обратились к Путину. Фото: скриншот Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
15 ноября, 13:42
Из Покровского района вывезли жителей. Фото: скриншот «Белый ангел» эвакуировал пожилых жителей и вывез тело погибшей из Покровского района
14 ноября, 22:45
Россия выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по энергосистеме. Фото: скриншот РФ запустила по Украине с октября более 150 ракет и более 2000 БПЛА
14 ноября, 19:34
Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «Octopus» Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «Octopus»
14 ноября, 17:17
Удар по объекту транспортной коммуникации россиян под Покровском. Фото: кадр из видео Украинская авиация авиабомбой ударила по объекту транспортной коммуникации армии РФ под Покровском
14 ноября, 16:54

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор