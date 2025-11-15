ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации

Украинские военнослужащие атаковали ряд важных объектов российских захватчиков на оккупированной части. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Силы обороны поразили радиолокационную станцию «Небо-У» в Крыму, военный эшелон в районе Токмака Запорожской области и скопление личного состава россиян вблизи Волчанска в Харьковской области.



Результаты поражений уточняются.



Кроме того, 14 ноября попал под обстрел нефтеперерабатывающий завод «Саратовский» в Саратовской области РФ. На территории объекта зафиксированы взрывы. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.