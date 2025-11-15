Захватчики расстреляли двух украинских военных — DeepState

Захватчики расстреляли двух украинских военных. Фото: DeepState

Российские войска расстреляли двух бойцов Сил Обороны Украины. На окраине Затишья Запорожской области. Об этом передает DeepState.



Аналитики уточнили, что инфильтрация россиян приобретает новые масштабы.



«Пребывание в 5 км от переднего края никак не защищает от встречи с пехотой противника. Особенно когда фронт в одной стороне, а россияне зашли сзади. Оккупанты долго не прожили, уже через 20 минут их удалось убить FPV-дроном», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли четырех мужчин на временно оккупированной Херсонской области. Инцидент произошел в 2022 году весной.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»