Почти две тысячи ударов за сутки: число пострадавших на Донетчине растет
16 ноября 2025, 10:51

Почти две тысячи ударов за сутки: число пострадавших на Донетчине растет

Последствия ударов по Донецкой области. Фото: Полиция Донетчины

За сутки, с 15 ноября, полиция зафиксировала 1 988 российских ударов, нанесенных по линии фронта и жилым кварталам Донецкой области. Под обстрелами одновременно находились шесть населенных пунктов: города Краматорск и Константиновка, а также села Андреевка, Малиновка, Никоноровка и Павловка.

Повреждения получили шесть гражданских объектов, среди них — жилой дом. В селе Малиновка российский FPV-дрон убил мирного жителя, еще один человек получил ранения. Масштабные атаки FPV-дронами также привели к ранению пяти гражданских — в Константиновке, Андреевке, Никоноровке и Павловке.

Кроме того, были повреждены три транспортных средства. По Краматорску враг нанес удары как FPV-дронами, так и дронами типа «Италмас». Разрушения зафиксированы в многоквартирном доме, поврежден автомобиль и объект критической инфраструктуры.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 3733 мирных жителей Донетчины и ранила 8453. Эти цифры не включают данные по Мариуполю и Волновахе.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

