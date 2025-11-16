Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА

В Генеральном штабе Украины показали момент ночного запуска украинских реактивных дронов «Барс», которые нанесли удары по нескольким ключевым объектам в глубине территории РФ. По данным военных, поражены мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области и склад БпЛА подразделения «Рубикон».



Отмечается, что Новокуйбышевский НПЗ — один из крупных перерабатывающих комплексов России, ежегодно производящий около 8,8 млн тонн продукции и выпускающий более 20 видов товарных нефтепродуктов. Завод играет важную роль в обеспечении российской армии топливом высшего качества для реактивных двигателей. Ночью в районе предприятия были зафиксированы мощные взрывы и возгорание. Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, украинские силы поразили базу хранения беспилотников «Рубикон» и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области. Военные также уточнили последствия удара по Рязанскому НПЗ: повреждены установки первичной переработки нефти ЕЛОУ-АВТ-4 и ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.



В Генштабе подчеркнули, что такие операции направлены на снижение наступательных возможностей российских войск и создание препятствий в их логистике. Силы обороны продолжат действия, направленные на ослабление возможностей оккупационной армии и вынуждение России прекратить агрессию против Украины.

Ранее, со ссылкой на Генштаб, мы писали, что Силы обороны поразили радиолокационную станцию «Небо-У» в Крыму, военный эшелон в районе Токмака Запорожской области и скопление личного состава россиян вблизи Волчанска в Харьковской области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»