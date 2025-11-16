Анкара заявила о «неизбежности» переговоров по Украине и готовности принять их у себя

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: The Khaama Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что мирные переговоры по войне в Украине становятся «неизбежными». В интервью турецкому телеканалу A Haber, на которое ссылается издание The Khaama Press, он подчеркнул, что Анкара готова вновь стать переговорной площадкой, если «условия сдвинутся в сторону возможного прекращения огня».



По словам Фидана, момент для диалога уже «созрел»: «Время для переговоров настало, и мы видим улучшение условий для достижения перемирия». Министр отметил, что Турция предложила несколько дипломатических инициатив, которые помогут сделать «шаг вперед» к мирному процессу.

Фидан подчеркнул, что Анкара готова принять любую форму диалога, которая будет направлена на прекращение боевых действий. Он также отметил, что конфликт подошел к той фазе, когда обе стороны «вскоре могут быть готовы рассмотреть переговорные варианты», несмотря на отсутствие публичных сигналов со стороны Москвы и Киева о готовности возобновить официальные контакты.

Турция уже играла роль посредника в 2022 году, принимая первые очные раунды переговоров между делегациями России и Украины. Однако дипломатическая инициатива тогда была сорвана из-за дальнейшей эскалации боевых действий.

Дипломаты отмечают: давление на все стороны конфликта растет. Ухудшающиеся экономические последствия войны и приближение зимы, угрожающей гражданской инфраструктуре по всей Украине, усиливают призывы искать дипломатические решения.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик, и диалог приостановлен до конца года.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»